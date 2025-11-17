16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
За первый месяц после открытия по второму мосту через Обь проехали 100 тысяч автомобилей

По второму мосту через Обь за первый месяц проехали 100 тысяч машин

За первый месяц после открытия по второму мосту через Обь проехали 100 тысяч автомобилей
Фото admhmao.ru

В Югре подвели первые итоги работы нового мостового перехода «Звезда Оби» в районе Сургута: за первый месяц эксплуатации по переправе проехало более 100 тысяч автомобилей. Такие данные привели специалисты Управления автомобильных дорог округа, пишет «Стройкомплекс Югры».

По оценке дорожников, уже сейчас заметен первый ключевой эффект — разгрузка улично-дорожной сети Сургута: транзитный транспорт переключился на южный обход. Второй результат — ускорение логистики: переход стал важным звеном федеральных трасс, связывающих Югру с Тюменской областью, Салехардом, Пермью и Томском. Это сокращает время в пути и повышает предсказуемость перевозок как для грузового, так и для пассажирского потока.

Третий эффект носит стратегический характер и будет нарастать по мере освоения маршрута: улучшение межрегиональных, а в перспективе и международных связей. Упрощён доступ к северным территориям округа, что укрепляет транспортно-экономические коридоры «Арктика — Азия» и Северный широтный ход. По мнению специалистов, совокупность этих факторов создаёт условия для дальнейшего роста деловой активности, развития сервисов вдоль трассы и повышения инвестиционной привлекательности прилегающих районов.


