В Югре 16 ноября ожидаются сильные метели и гололед

В Югре 16 ноября местами ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный снег, метель, гололёдные явления и порывы ветра до 15–19 м/с. Об этом сообщили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и, получив информацию об обильных осадках, оставаться дома или на работе. При нахождении на улице необходимо проявлять осторожность, следить за целостностью воздушных линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта и состоянием деревьев. Владельцам частных подворий советуют заранее укрепить слабо закреплённые конструкции во избежание их разрушения и травмирования людей.

Водителям рекомендуют, по возможности, отказаться от поездок либо быть предельно внимательными на дороге: проверить техническое состояние автомобиля, особенно тормозную систему, соответствие шин сезону и исправность световых приборов. Двигаться следует плавно, начинать движение на низкой передаче и малых оборотах, выбирать скорость, обеспечивающую безопасность в местах интенсивного трафика, возле школ, на перекрёстках, мостах, а также на поворотах и спусках.

Пешеходам советуют соблюдать повышенную осторожность при переходе проезжей части и нахождении вблизи автодорог, учитывать снижение видимости и скользкость покрытий.

В случае чрезвычайной ситуации и необходимости помощи следует обращаться по номеру 112.