В октябре в Югре дефицитной осталась только профессия продавца

Уровень конкуренции на рынке труда Югры составляет 8,1 резюме на вакансию, что указывает на отсутствие кадрового дефицита и достаточный выбор кандидатов для работодателей. Для сравнения, в среднем по стране показатель равен 7,3, в Уральском федеральном округе — 6,7 резюме на вакансию. Об этом рассказали эксперты hh.ru по итогам октябрьского исследования.

С начала 2025 года индекс резюме к вакансиям в ХМАО вырос на 3,1 п.п. — с 5,0 в январе до 8,1 в октябре, что соответствует общероссийскому тренду (+2,5 п.п., с 4,8 в январе).

Единственной дефицитной сферой в округе остаётся розничная торговля: в среднем 2,2 резюме на вакансию при нормативе от 4,0. При этом дефицит снят в автомобильном бизнесе (4,1 резюме на вакансию), среди рабочего персонала (5,2) и строителей (5,3).

Повышенная конкуренция за рабочие места фиксируется преимущественно в «беловоротничковых» направлениях: «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (56,3 резюме на вакансию), «Искусство, развлечения, массмедиа» (54,0), «Маркетинг, реклама, PR» (45,2). Как правило, рост конкуренции в отдельных профобластях приводит к ужесточению требований работодателей к компетенциям, поэтому соискателям важно актуализировать профессиональные навыки в соответствии с запросом рынка.