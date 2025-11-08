В Югре строят 57 зимников и 61 переправу – некоторые откроют раньше срока

В Югре стартовали работы по обустройству зимних автодорог и ледовых переправ. Как сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры», два участка планируют ввести в эксплуатацию раньше запланированного срока.

Речь идет о зимниках на 13-м км автодороги Ханты-Мансийск – Талинка – Белогорье и от деревни Белогорье до поселка Луговской с переправой через протоку Ендырская. Первый из них намерены открыть уже к 1 декабря, второй – к 15 декабря.

Основной массив зимников должен быть готов к 25 декабря. В этот день начнут действовать и первые ограничения по весу транспорта на ледовых переправах – до 20 тонн. С 10 января по ним смогут проезжать машины весом до 30 тонн, а с 31 января – до 60 тонн.

При этом в стройкомплексе подчеркнули, что сроки ввода объектов и допустимые нагрузки могут корректироваться в зависимости от погодных условий. Всего в этом сезоне в округе планируют обустроить 57 зимних дорог и 61 переправу в семи муниципалитетах.