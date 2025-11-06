​В Югре в 2026 году протестируют новый порядок назначения единого пособия на ребёнка

С 1 января по 31 декабря 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Московской области и ЯНАО стартует федеральный эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия на ребёнка. Пилот закреплён правительственным законопроектом и внесён в Госдуму вместе с «бюджетным пакетом». 22 октября документ прошёл первое чтение, пишут «Ведомости».

В Югре эксперимент пройдёт поэтапно: первые семь месяцев — организационная подготовка (настройка обмена данными между ведомствами, регламенты, ИТ-интеграции), затем около двух месяцев — апробация методики, и после — постепенное внедрение в практику назначений.

Главное изменение — при подаче заявления Социальный фонд будет запрашивать у ФНС и банков сведения о счетах, вкладах и операциях совершеннолетних членов семьи. Если суммарные поступления на банковские счета и депозиты за последний год окажутся равны или выше двукратного официального годового дохода семьи, в назначении пособия откажут.

Что войдёт в расчёт дохода семьи: зарплата, пенсии, стипендии, пособия, алименты, доходы от финансовых операций и другие официальные поступления каждого члена семьи. Проверяются только счета совершеннолетних. Из анализа исключаются: счета индивидуальных предпринимателей; переводы между счетами членов одной семьи; кредиты и микрозаймы; средства от продажи недвижимости и транспорта — при наличии договора/цессии и платёжных документов.

Для наглядности: семья из трёх человек с официальным доходом 40 000 ₽ в месяц (480 000 ₽ в год) сохраняет право на выплату, если годовые поступления на счета ниже 960 000 ₽. При поступлениях в 1 млн ₽ будет отказ.