Югорчанам рассказали, сколько зарплат нужно, чтобы купить автомобиль

Жителям Югры потребуется около восьмимесячных зарплат, чтобы купить Lada Granta на вторичном рынке. На Hyundai Creta придется откладывать почти два года, а на Toyota Camry – около трех лет и трех месяцев. Такие данные приводят аналитики «Авито Авто» и «Авито Работы».

«В ХМАО среднее зарплатное предложение составляет 76 400 рублей. На Lada Granta (средняя стоимость – 600 000 рублей) жителям этого региона получится накопить за 7,9 месяца. На кроссовер Hyundai Creta (1 700 000 рублей) придется откладывать 22,3 месяца, а на покупку Toyota Camry с пробегом (3 000 000 рублей) – 39,3 месяца», – говорится в исследовании.

При этом, Югра не входит в топ регионов, где можно быстрее накопить на покупку автомобиля.

Для сравнения, по России средняя зарплата составляет 82,1 тысячи рублей. На покупку Lada Granta россиянам в среднем требуется 8,4 зарплаты, на Hyundai Creta – 21,9, а на Toyota Camry – 34,7.

Исследование основано на данных о вакансиях и ценах на автомобили возрастом 3-6 лет, размещенных на платформах «Авито Работа» и «Авито Авто» в третьем квартале 2025 года.