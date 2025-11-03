Синоптики рассказали, как изменится погода в Югре в начале недели

Осенняя погода в Югре окончательно сменилась зимней. Синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС предупреждают жителей округа о похолодании -24 °С, снеге и сильном ветре.

Уже сегодня, 3 ноября, температура ночью опустилась до -12,-17°С, а в Березовском районе до -27°С. Днем температура составит -7,-12°С. Осадков не ожидается, ветер северный 3-8 м/с.

Во вторник, 4 ноября, будет немного теплее. Ночью обещают -9,-14 °С (до -24°С в Березовском районе), а днем температура поднимется до -4,-9 °С. Осадков по-прежнему не предвидится, но ветер сменит направление на юго-восточное, 4-9 м/с.

В среду, 5 ноября, прогнозируют умеренный снег, ночью – без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -7,-12 °С, местами по Нижневартовскому району до -22 °С. Днем -3,-8 °С.