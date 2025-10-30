Югорский фонд капремонта впервые выполнил годовой план на год

С начала действия программы капитального ремонта в Югре обновлены 3 062 многоквартирных дома, где проживают порядка 709 тыс. человек. В правительстве региона отмечают, что сохранение темпов и качества работ — ключевой приоритет на следующий период, а досрочное выполнение части объектов 2025 года создаёт запас по фронту работ и снижает риски сдвигов графиков в отопительный сезон.

По данным ведомства, в 2024 году капитально отремонтированы 358 многоквартирных домов, условия проживания улучшили около 88 тыс. жителей Югры. Дополнительно завершены работы ещё в 133 домах, которые изначально планировались к сдаче в 2025 году. Достижение целевых показателей позволило округу подняться на 11-е место в общероссийском рейтинге эффективности капремонта (годом ранее — 26-я позиция).

Югорский фонд капитального ремонта впервые выполнил годовой план на 100%: все начатые в 2024 году работы завершены, сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики округа, пишет stribuna.ru. «Впервые за весь срок реализации программы достигнуто стопроцентное выполнение плана. Это говорит о грамотном подходе к организации работ и надлежащем контроле за деятельностью подрядных организаций», — подчеркнул директор департамента Матвей Каров .

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры? 83.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.1%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 16.4%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 0%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 29%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 5.9%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 14.7%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.5%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.8%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.8%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 7.2%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.9%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.4%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 9.6%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 38.6%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 8.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 4.5%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.9%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 11.5%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 5.7%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 6.7%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 8.7%

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1%

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен