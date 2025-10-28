Кому в Югре предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей

В Югре за октябрь 2025 года было размещено свыше 1,4 тыс. предложений с зарплатой от 200 тыс. руб. и выше. Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата по итогам сентября составила 80,9 тыс. руб., рассказывают аналитики hh.ru.
Чаще всего высокие доходы предлагают водителям (21% всех «высоких» вакансий), машинистам (13%) и курьерам (10%). По отраслевой структуре лидируют «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (16%) и «Нефть и газ» (9%). Большинство предложений с оплатой от 200 тыс. руб. предполагают вахтовый формат занятости — 66%.
Топ-10 вакансий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в ХМАО (октябрь 2025):
- Ведущий геодезист — 342 000 ₽/мес., до вычета НДФЛ
- Моторист ЦПСА — 338 000-461 000 ₽/мес., «на руки»
- Инженер-механик ДВС — от 300 000 ₽/мес., до вычета НДФЛ
- Оператор ГРП — 285 000-435 000 ₽/мес., «на руки»
- Машинист крана автомобильного (7 разряд) — 281 761 ₽ за вахту, до вычета НДФЛ
- Сварщик НАКС ОХНВП — 277 500 ₽/мес., «на руки»
- Ведущий технолог — 264 800 ₽/мес., «на руки»
- Старший механик — от 264 800 ₽/мес., «на руки»
- Старший слесарь-электроник по ремонту оборудования — от 250 000 ₽/мес., «на руки»
- Мастер КРС — от 242 700 ₽/мес., «на руки»
В hh.ru отмечают, что доставка остаётся одним из самых популярных способов работы и подработки, а высокие зарплатные предложения в регионе формируются на стыке промышленного и инфраструктурного секторов, где сохраняется спрос на квалифицированных специалистов и сотрудников вахтовых смен.