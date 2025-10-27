В Югре прошло заседание комиссии по предупреждению зимних ЧП

По итогам заседания подчеркнуто, что координация действий муниципалитетов, дорожных и коммунальных служб, а также превентивные меры безопасности являются ключевыми условиями надёжного функционирования инфраструктуры округа в период низких температур и повышенной нагрузки на сети.

Отдельный блок повестки посвящён устойчивому прохождению отопительного сезона. Для оперативного реагирования на возможные инциденты сформированы 379 аварийных бригад, созданы неснижаемые резервы материально-технических ресурсов, подготовлены 1316 резервных источников электроснабжения. Главам муниципалитетов поручено держать готовность коммунальных служб на личном контроле и обеспечивать устранение неполадок в сроки, установленные законодательством.

Ключевой вопрос — обеспечение транспортной доступности отдалённых населённых пунктов. До 25 декабря планируется завершить ввод в эксплуатацию всех зимников общей протяжённостью свыше 2464 км. Ввод межмуниципальных и технологических ледовых переправ будет поэтапным — в зависимости от допустимой грузоподъёмности. Контроль за безопасностью возложен на Управление автомобильных дорог Югры и Госавтоинспекцию: на объектах должны быть установлены дорожные знаки, шлагбаумы, блокпосты и ограждения. Отмечена необходимость применения административных мер к нарушителям и активного профилактического информирования граждан.

Югра завершает подготовку к зимнему сезону. Эта тема стала главной на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством губернатора Руслана Кухарука , о чем он сам рассказал в соцсетях.

