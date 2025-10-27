В Югре назвали даты выплат пенсий и детских пособий в ноябре

По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр Отделения Социального фонда по ХМАО: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

В СФР напоминают: выплаты перечисляются в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, необходимо дождаться зачисления до вечера.

Если выплаты доставляются через почту, получить их можно с 4 по 30 ноября согласно графику конкретного почтового отделения.

7 ноября ‒ пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

– выплаты по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

Отделение СФР по Югре опубликовало график перечисления пенсий и пособий в ноябре. Если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, средства поступят заранее.

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

