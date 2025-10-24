Югра готовится к проведению дней региона в Совете Федерации

По итогам встреч в правительстве округа ожидают, что поддержка Совета Федерации обеспечит дополнительные ресурсы на развитие Югры, а Дни Югры в верхней палате принесут практические результаты.

В рамках визита сенаторы посетили ряд объектов в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В международных аэропортах обоих городов профильные специалисты готовят проектно-сметную документацию по модернизации аэродромной инфраструктуры — направление на особом контроле из-за его значимости для транспортной доступности округа. Также осмотрена средняя школа № 6 в Нижневартовске (здание 1973 года, 871 ученик), для которой экспертная комиссия рекомендует капитальный ремонт; включение объекта в постановление ускорит решение.

На федеральном уровне планируется вынести ключевые для региона вопросы и представить проекты, требующие содействия федеральных органов власти. Прорабатывается включение приоритетных для Югры объектов в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», что позволит привлечь целевое федеральное финансирование.

Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал о рабочем визите в округ сенаторов Совета Федерации — председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Андрея Шевченко и первого зампреда комитета Владимира Городецкого . Стороны обсудили подготовку к Дням Югры в Совете Федерации, которые пройдут в первой половине ноября.

