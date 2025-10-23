Очередные 20 тонн гуманитарной помощи Макеевке прибыли из Югры

В Макеевку доставили 20 тонн гуманитарного груза, сформированного по заявкам военнослужащих из Югры: техника, медикаменты, вещи и продукты. Фуру встретили находящийся на месте представители «Молодой гвардии» и Югры. Инициатором сбора выступила общественная организация «Сбор ХМ» во главе с активисткой «Женского движения Единой России» Кристиной Филиппенко; к акции присоединились активисты «Единой России», «Молодой Гвардии», волонтёры и общественники, сообщает ugra-news.ru.
Груз в Макеевке приняли югорские молодогвардейцы, продолжающие работу в рамках 100-й гуманитарной миссии в Мариуполе. «Мы с активом „Волонтёрской роты“ и „Молодой Гвардии“ работали в гуманитарном центре „Единой России“ разгружали фуру с посылками. В коробках, в том числе, были наборы для новорождённых, полученные из Санкт-Петербурга. Подарки будут вручены в преддверии Дня матери», – рассказал член координационного совета «Молодой Гвардии» Кирилл Медведев.
Добровольцы также провели акцию «Пища жизни»: горячими обедами обеспечили около 350 пенсионеров Мариуполя, более чем 150 маломобильным горожанам доставили воду. «Это и проявление заботы, и реальная помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Это вдохновляет на добрые дела и единство», – говорит секретарь местного отделения партии в Нефтеюганске Светлана Старкова.