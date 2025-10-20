В Югре четверть пенсионеров продолжает работать, и этот показатель только вырастет

В Югре 57% жителей предпенсионного возраста планируют продолжить работать после выхода на пенсию, а 26 процентов пенсионеров уже продолжают трудовую деятельность, пишут аналитики hh.ru. Только 4% респондентов сообщили, что не собираются работать после достижения пенсионного возраста.

Главной причиной, по которой пожилые люди продолжают трудовую деятельность, остаётся нехватка денег — об этом заявили 60% опрошенных. Почти половина (48%) признались, что не могут представить жизнь без работы и не хотят «сидеть дома». Ещё 5% отметили, что в их семьях просто некому работать, кроме них.

Исследование показало, что на рынке труда сохраняется возрастная дискриминация. Так, 45% соискателей 55 лет и старше сообщили, что сталкивались с отказами из-за возраста. Женщины отмечают подобные случаи чаще мужчин — 34% против 30%.

Кроме того, женщины чаще указывают на ограниченность вакансий рядом с домом (35% против 29%), тогда как мужчины чаще жалуются на низкий уровень оплаты труда (42% против 40%).

При этом трудности с поиском работы есть и у молодых специалистов: 51% соискателей 18–34 лет заявили, что не удовлетворены предлагаемыми зарплатами, а 28% указали на высокую конкуренцию среди кандидатов.

Как отметила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова, возрастные соискатели составляют значительную и активную часть рынка труда, но сталкиваются с системными вызовами — низкими зарплатами, географическими ограничениями и эйджизмом.

«Респонденты в рамках нашего исследования отметили, какая поддержка им особенно необходима: повышение зарплаты (69%), введение корпоративных пенсионных программ (14%) и расширение ДМС с учётом возрастных особенностей работников (11%). Сегодня в одном коллективе могут трудиться представители сразу пяти поколений, и внимание работодателей должно быть направлено на потребности каждого из них», — подчеркнула эксперт.