На выходных в Югре возможны мокрый снег и ветер до 10 м/с

Выходные в Югре обещают быть переменчивыми: с ночными заморозками, местами осадками и дневным потеплением. Об этом сообщают в Ханты-Мансийском ЦГМС.

В субботу, 18 октября, в большинстве районов округа – переменная облачность и преимущественно сухо. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега возможны лишь в северо-западной части региона. Температура ночью от 0 до -5 °С, в восточной части округа – до -13 °С. Днем воздух прогреется до +5 °С. Ветер юго-восточный, умеренный – 5–10 м/с.

В воскресенье, 19 октября, местами также возможны осадки. Ночью – от -2 до -7 °С, днем – от -1 до +4 °С. Ветер ослабнет до 3-8 м/с.

В Сургуте, по прогнозу Gismeteo, в субботу ожидается пасмурная погода, днем до +3 °С. Однако уже к вечеру температура опустится до -2 °С. Возможны кратковременные осадки: небольшой снег с дождем. В воскресенье – преимущественно облачно, но днем выглянет солнце, до +2 °С. Ночью – снова -2 °С. Ветер юго-западный, до 6 м/с.