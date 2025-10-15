​В Югре утвердили величину прожиточного минимума на 2026 год

16+
Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    16 октября в 12:12
    829 2
  • ​СИА-ПРЕСС дарит два билета на концерт − участвуйте в конкурсе

    ​СИА-ПРЕСС дарит два билета на концерт − участвуйте в конкурсе

    14 октября в 16:33
    1377 1
  • В Минюсте России предложили создать систему ресоциализации для ранее осужденных участников СВО

    В Минюсте России предложили создать систему ресоциализации для ранее осужденных участников СВО

    Сегодня в 11:28
    34 0 
  • ​Тюменская область укрепляет энергетическую безопасность для дальнейшего развития

    ​Тюменская область укрепляет энергетическую безопасность для дальнейшего развития

    16 октября в 22:22
    433 0
  • ​Тюменская область делится опытом развития малых территорий на Всероссийском муниципальном форуме

    ​Тюменская область делится опытом развития малых территорий на Всероссийском муниципальном форуме

    16 октября в 22:17
    379 0 
  • ​Тюменский опыт импортозамещения представлен на Российской энергетической неделе

    ​Тюменский опыт импортозамещения представлен на Российской энергетической неделе

    16 октября в 22:00
    400 0
  • ​Тюменские семьи удостоены высоких наград за укрепление семейных ценностей и патриотизм

    ​Тюменские семьи удостоены высоких наград за укрепление семейных ценностей и патриотизм

    16 октября в 21:52
    397 0
  • В 2025 году в Югре заменят почти 400 лифтов. Из них абсолютное большинство — в Нижневартовске

    В 2025 году в Югре заменят почти 400 лифтов. Из них абсолютное большинство — в Нижневартовске

    16 октября в 18:15
    475 0
  • ​В Сургуте прошел концерт по случаю 25-летия храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

    ​В Сургуте прошел концерт по случаю 25-летия храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

    16 октября в 16:33
    515 0
  • В Нижневартовске женщина фиктивно прописала у себя двух мигрантов. Теперь она под уголовным делом

    В Нижневартовске женщина фиктивно прописала у себя двух мигрантов. Теперь она под уголовным делом

    16 октября в 16:15
    549 0
  • ​В Госдуме предложили ограничить выгул крупных собак по их росту, а также возрасту хозяев

    ​В Госдуме предложили ограничить выгул крупных собак по их росту, а также возрасту хозяев

    16 октября в 15:26
    484 1
  • Суд в России объяснил, при каких условиях у пьяного водителя могут изъять машину в пользу государства

    Суд в России объяснил, при каких условиях у пьяного водителя могут изъять машину в пользу государства

    16 октября в 14:20
    559 1
  • Президент России утвердил новую концепцию миграционной политики на ближайшие пять лет

    Президент России утвердил новую концепцию миграционной политики на ближайшие пять лет

    16 октября в 13:29
    552 0
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Жилье в Сургуте дешевеет. Это вас:

Радует, я нуждаюсь в покупке жилья 19.8%

Не радует, я инвестировал в жилье 24.4%

Мне все равно 55.8%

Всего голосов: 86

Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России как «яд для русского человека». Ваше мнение:

Милонов совершенно прав 15.2%

Милонов скоморошничает 81.8%

Не знаю 3%

Всего голосов: 66

Комментировать
0
Ваше отношение к Сургуту:

Хорошее, предполагаю здесь жить всегда 32.5%

Хорошее, но переехал бы 45%

Плохое, переехал бы 11.3%

Не испытываю никаких эмоций по отношению к Сургуту - город как город 11.3%

Всего голосов: 80

Комментировать
0
Прожиточный минимум в Югре повысят почти на тысячу рублей

​В Югре утвердили величину прожиточного минимума на 2026 год

Прожиточный минимум в Югре повысят почти на тысячу рублей
Фото pixabay.com

В Югре с начала 2026 года будет повышен прожиточный минимум. Это решение было утверждено на заседании окружного правительства, пишут на портале admhmao.ru.

Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента труда и занятости населения региона Юлия Степанян, документ вступит в силу с 1 января 2026 года. Согласно постановлению, прожиточный минимум в среднем по Югре составит 22 102 рубля. Для трудоспособного населения показатель установлен на уровне 24 091 рубль, для пенсионеров — 19 067 рублей, для детей — 22 137 рублей. В настоящий момент средний прожиточный минимум в Югре — 21 252 рубля.

«Дополнительно отмечу, что прожиточный минимум — это не минимальный размер оплаты труда, а социальный ориентир, предназначенный для оценки уровня жизни населения и оказания государственной социальной помощи и мер поддержки малоимущим гражданам в виде пособий. При расчёте регионального прожиточного минимума используется показатель индекса потребительских цен, прогнозируемый на очередной год», — пояснила Юлия Степанян.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что утверждённые значения станут основой при планировании региональных финансов. «Те самые величины прожиточного минимума, принятые сегодня, будут учтены при формировании бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов», — отметил глава региона.


нравится (0) не нравится (1)
15 октября в 13:05, просмотров: 836, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Сегодня Неделя Месяц
  1. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 1020
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 829
  3. Механизмы нежности. Андрей Дикоев // ONLINE 758
  4. Сургутские полицейские задержали мужчину, который буянил на ж/д вокзале 663
  5. ​Трогательное спасение: в Сургуте пожарные спасли утку, вмерзшую в лед 616
  6. Суд в России объяснил, при каких условиях у пьяного водителя могут изъять машину в пользу государства 560
  7. Президент России утвердил новую концепцию миграционной политики на ближайшие пять лет 552
  8. В Нижневартовске женщина фиктивно прописала у себя двух мигрантов. Теперь она под уголовным делом 549
  9. ​В Сургуте прошел концерт по случаю 25-летия храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 515
  10. ​Сбер запустил первый онлайн-акселератор для цифровизации бизнеса в УрФО и Башкирии 501
  1. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 2539
  2. ​Жители одного из домов Сургута борются за смену управляющей компании: дом застрял между «Системой» и «Гармонией» 2325
  3. ​Банк Уралсиб и Сравни подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг 2228
  4. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 2199
  5. Суд в Екатеринбурге постановил национализировать компании Артема Бикова и Алексея Боброва 2015
  6. Совсем отказываться от живых людей в охране школы не стоит. Но работать там должны обученные специалисты, а не эти доходяги 2013
  7. Диана Филатова: «Сон, питание и движение – основа ментального здоровья в осенний период» 1885
  8. ​От хора до бетонных смесей: как колледж Знаменского в Сургуте обретает новую жизнь 1867
  9. ​Не только молодёжь: в Югре кредиты на образование берут люди разных возрастов 1787
  10. Запрет на хиджабы в школах — правильное решение, дающее понять — наши гости должны чтить местные нормы 1649
  1. ​Где концерты, Зин? 8291
  2. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 6555
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 5499
  4. Погуляем, поедим 5313
  5. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 5048
  6. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 4994
  7. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4734
  8. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 4684
  9. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 4427
  10. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4245

