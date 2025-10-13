В министерстве энергетики обсудили развитие ТЭК Югры

В Министерстве энергетики России состоялось совещание, посвящённое развитию топливно-энергетического комплекса Югры. От округа участие принял директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Матвей Каров, который представил министру энергетики РФ Сергею Цивилеву доклад о состоянии энергетического сектора региона, ключевых показателях и перспективах его развития.

Особое внимание участники уделили вопросам энергобезопасности и повышению эффективности энергопотребления.

«Топливно-энергетический баланс региона является сбалансированным. Мы доложили министру о перспективах роста отрасли и задачах, с которыми сталкивается округ. Очень радует, что сегодня у нас есть прямой диалог с Министерством энергетики. Сергей Евгеньевич сделал акцент на развитии электроэнергетики, и, учитывая, что Югра занимает первое место по выработке, мы обсудили профицит мощности и возможность её использования для развития не только региона, но и всего Уральского федерального округа», — отметил Матвей Каров.

Югра играет ключевую роль в энергетике страны: регион обеспечивает значительную долю общероссийской добычи нефти и газа, а также обладает внушительными запасами углеводородов. Основу первичной энергии составляют нефть и природный газ, при этом электроэнергия вырабатывается преимущественно тепловыми электростанциями.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев подчеркнул важность укрепления взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере электроэнергетики. Он отметил, что многие регионы сталкиваются с износом сетей и дефицитом мощностей, что требует системного подхода. Также обсуждались вопросы совершенствования управления энергетической инфраструктурой, создания региональных структур по аналогии с федеральными ведомствами, реализации инвестиционных проектов и модернизации энергоустановок.

По итогам совещания стороны договорились о продолжении сотрудничества и проведении регулярных встреч для координации действий и совместного решения стратегических задач отрасли. Матвей Каров выразил уверенность, что совместная работа с Министерством энергетики позволит повысить эффективность работы топливно-энергетического комплекса Югры и обеспечить устойчивое развитие экономики региона.