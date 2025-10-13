В Югре 78 процентов опрошенных выступили за возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам

Большинство югорчан высказались за возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору в том же году, не дожидаясь следующего экзаменационного периода. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob. Исследование проведено среди экономически активных жителей округа, включая родителей старшеклассников и педагогов 10-11 классов.

Согласно результатам опроса, 78% жителей ХМАО поддерживают инициативу депутатов о предоставлении выпускникам права пересдачи ЕГЭ по любым предметам по выбору до завершения приёмной кампании в вузы. Против выступили 15% респондентов, ещё 7% затруднились с ответом.

Среди аргументов противников инициативы — мнение, что пересдача может снизить ответственность учеников. «Для подготовки к ЕГЭ у будущего студента есть как минимум два года, поэтому несдача является исключительно его проблемой», — прокомментировал один из участников опроса.

«Я считаю, что самое лучшее для восстановления наших традиций и знаний — это отказаться от ЕГЭ и вернуть методы советского образования», — отметил другой респондент.

Женщины чаще мужчин высказывались в поддержку инициативы (84% против 72%). Среди югорчан младше 35 лет сторонников идеи оказалось больше — 79%. Среди педагогов 10-11 классов мнение разделилось: 60% выступили за возможность пересдачи, 16% — против, 24% затруднились с оценкой предложения.

«Учить предмет важно на протяжении всех 11 лет обучения в школе. Экзамен рассчитан именно на этот фактор. Тот, кто добросовестно трудится, может сдать ЕГЭ с первого раза», — считают некоторые учителя.

Самыми активными сторонниками пересдачи стали родители старшеклассников — 92% из них поддержали инициативу.