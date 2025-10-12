54% жителей Югры хотят подработку, 22% уже нашли

22% работающих югорчан уже имеют дополнительный источник дохода, еще 54% – хотят найти подработку. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Желание заработать больше чаще проявляют мужчины (25% против 20% у женщин) и люди в возрасте от 35 до 45 лет (26%). Исследование также показывает, что дополнительный заработок чаще встречается у тех, чей основной доход выше. Так, среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей, подрабатывают 16%, а среди зарабатывающих более 100 тысяч – уже 29%.

Удаленные сотрудники чаще берутся за подработку, чем офисные работники (25% против 20%). При этом они реже посвящают подработке более 10 часов в неделю – только 31%, тогда как среди офисных работников этот показатель выше – 44%.

Подработка, как правило, не заменяет основную работу, но помогает улучшить финансовое положение. У 35% респондентов она составляет менее 10% от общего дохода, у 39% – от 10 до 30%, у 13% – от 30 до 50%, и еще у 13% опрошенных подработка дает более половины всех доходов.