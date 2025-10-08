16+
​В Госдуме предложили льготную ипотеку для заводчан. Дойдет ли это до Югры?

Работникам заводов в России предложили давать ипотеку под 0%

​В Госдуме предложили льготную ипотеку для заводчан. Дойдет ли это до Югры?
Фото: freepik.com

В России для работников предприятий и заводов предложили ввести льготную ипотеку или беспроцентную рассрочку на жилье. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет «Абзац».

«В условиях роста процентных ставок по ипотечным кредитам многие работники сталкиваются с невозможностью приобрести собственное жилье. Беспроцентная рассрочка или ипотека с низким процентом позволит обеспечить крышу над головой тем, кто в этом нуждается», ‒ сказал он.

Кошелев также напомнил, что в советское время предприятия строили дома для своих работников. Квартиры выдавали тем, кто долго работал на производстве. Это помогало удерживать кадры и укреплять коллективы.

Некоторые эксперты поддержали это предложение. Например, глава Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева отметила, что ипотека не должна быть единственным инструментом. По ее словам, эффективнее может оказаться аренда с правом выкупа и обязательством трудиться на предприятии несколько лет, рассказала она «Циан.Журналу».

Однако, эксперт рынка недвижимости, автор телеграм-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк считает инициативу спорной, поскольку многие заводы сейчас сокращают персонал. Он предупреждает, что потеря работы может привести к росту платежей и новым рискам, поэтому запускать программу стоит только в формате пилотного проекта.

Редакция siapress.ru направила официальный запрос ПАО «Сургутнефтегаз», чтобы поговорить о Сургутском ГПЗ. На момент публикации ответ еще не поступил.

Между тем, ранее в Югре реализовалась другая поддержка работников предприятий и заводов: «Сургутнефтегаз» строил жилье для своих работников и передавал квартиры по беспроцентной рассрочке на четыре года, писали СургутИнформ-ТВ.

В 2022 году нефтяники в поселке Федоровский получили ключи от 48 квартир, построенных компанией для молодых специалистов и многодетных семей. Первый взнос составил 5% стоимости жилья, остальное выплачивается в рассрочку на четыре года.

В 2024 году «Сургутнефтегаз» сдал две пятиэтажки в Нижнесортымском ‒ 40 новых квартир с чистовой отделкой и благоустроенной территорией. Сейчас на предприятиях компании действует положение, по которому сотрудники могут выкупить квартиры в собственность без процентов и переплат.

Также для обсуждения инициативы корреспондент связался с ООО «Газпром переработка» касательно завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина. В компании отказались давать комментарий на эту тему.


Сегодня в 15:21, просмотров: 164, комментариев: 0
