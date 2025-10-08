В Югре отремонтировали два моста на трассе между Югорском и Таежным

В Советском районе Югры завершён капитальный ремонт двух мостов на участке автомобильной дороги регионального значения Югорск – Таёжный. Работы проводились в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», пишет канал «ДепДорХоз Югры».

Ремонт выполнен на мостах через ручьи на 430-м и 431-м километрах трассы «Югра». Протяжённость участков составила 181 и 150 метров соответственно. За 25 лет эксплуатации конструкции износились и перестали соответствовать нормативным требованиям безопасности — требовалась замена покрытия, ограждений и элементов пролётного строения.

Подрядная организация провела ремонт и замену балок, установила новое барьерное и перильное ограждение, уложила асфальтобетонное покрытие на мостах и подходах площадью около 3,6 тысячи квадратных метров. Также выполнено благоустройство прилегающих территорий — проведена планировка откосов, посеян газон, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

После завершения всех этапов объекты прошли проверку рабочей и приёмочной комиссиями, которые подтвердили качество выполненных работ и соответствие требованиям ГОСТ.

Геометрические параметры мостов и прилегающих участков дороги теперь полностью отвечают нормативам и обеспечивают необходимую пропускную способность транспортного потока.

Автомобильная дорога Югорск – Таёжный входит в опорную сеть Югры и является важной частью транспортного коридора, соединяющего Томскую область через Ханты-Мансийский автономный округ со Свердловской и Пермской областями. Ремонт мостов позволит обеспечить непрерывное и безопасное движение транспорта между регионами Западной Сибири и средней полосы России.