Более 380 тысяч югорчан привились от гриппа к началу октября

По данным окружного департамента здравоохранения, на 6 октября вакцинацию прошли 382 тысячи жителей региона, в том числе 175,5 тысячи детей и 2,3 тысячи беременных женщин. Кроме того, за счёт работодателей привиты более 7 тысяч работников нефтегазодобывающих предприятий.

Кампания стартовала 4 сентября 2025 года, и благодаря стабилизации уровня заболеваемости ОРВИ темпы вакцинации планируется увеличить. За период с 29 сентября по 5 октября в округе зарегистрировано 102 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 13,8%.

Заболеваемость COVID-19 составила 5 случаев на 100 тысяч населения, при этом 99% из них протекали в лёгкой форме — в виде ОРВИ. Показатель по внебольничным пневмониям снизился на 11,7% и составил 16 случаев на 100 тысяч человек. Доля детей среди всех заболевших — 39%.

По результатам вирусологического мониторинга, на 40-й неделе находки респираторных вирусов составили 1,6% от всех исследований. В их структуре преобладал вирус SARS-CoV-2 (43,1%), далее — риновирус (25,4%), парагрипп и аденовирус (по 5,6%), респираторно-синцитиальный вирус (0,4%).

Противоэпидемические меры в регионе вводятся дифференцированно — в зависимости от уровня заболеваемости в каждом муниципалитете. На 40-й неделе 239 классов 15 школ в восьми муниципалитетах и 1 группа колледжа в Нягани переведены на дистанционное обучение, а также 19 групп 15 детских садов в семи муниципалитетах временно разобщены. Полностью приостановили работу 1 школа в Нягани и 1 детский сад в Нефтеюганском районе.

Медики напоминают, что вакцинация особенно важна для групп риска, у которых грипп может протекать тяжело и вызывать осложнения. К ним относятся:

— дети с 6 месяцев и подростки;

— пожилые люди;

— беременные женщины;

— граждане с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, дыхательными);

— работники здравоохранения, образования, торговли, транспорта, сферы обслуживания, правоохранительных органов и животноводства.