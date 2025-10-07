В Югре показали, как школу из 90-х можно сделать полностью современной

В Лангепасе завершился капитальный ремонт школы №5 — одного из крупнейших учебных заведений города. Здание, построенное в начале 1990-х, полностью преобразилось и превратилось в современное образовательное пространство, рассчитанное на около 1 000 учащихся.

Работы проводились по соглашению правительства Югры с компанией «Лукойл» и длились почти два года. Проект реализовывали поэтапно, а финальный этап завершился в конце сентября. Хотя подрядчики немного не успели к началу учебного года, обновлённая школа уже встречает учеников в обновлённых классах и коридорах.

От старого облика здания практически ничего не осталось — отремонтированы фасад, холлы и кафе, установлены новая мебель и оборудование. Обновился и школьный двор: здесь уложили новое асфальтовое покрытие и благоустроили территорию.

«Для нас это был экзамен — на что мы способны. Все работы провели с учётом мнения родителей, детей и учителей — они принимали участие в оформлении и выборе дизайна», — отметил глава Лангепаса Сергей Горобченко.

В ближайших планах школы — дальнейшая модернизация учебных кабинетов, которые будут оборудованы по современным стандартам.

Напомним, что в этом году в Югре уже открылись несколько обновлённых школ, а до конца года завершатся ремонты ещё в семи образовательных учреждениях — в Сургуте, Берёзовском и Нижневартовском районах, а также по две школы в Советском и Октябрьском районах.