На трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск» произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло днем 6 октября на трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск». Как сообщили в Госавтоинспекции Югры, водитель «Лады» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную «Toyota». От удара иномарку отбросило: она столкнулась с ехавшим впереди УАЗом, а затем − с «Nissan», двигавшимся по «встречке».

«Около 12:20 на 701 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством «Toyota», двигавшимся в попутном направлении. После чего, Toyota столкнулась с попутным УАЗ и движущимся во встречном направлении Nissan», − говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили трое человек.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали пять человек.