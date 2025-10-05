У жителей Югры растет интерес к новым LADA и китайским брендам

В Югре заметно вырос спрос на новые автомобили, а среди фаворитов оказались LADA, Changan, HAVAL, Chery и Geely. Наиболее востребованные модели – LADA Vesta, LADA Niva Legend и HAVAL Jolion. Средний ценник на новую машину в регионе составил почти три млн рублей, подсчитали аналитики «Авито Авто».

Но при этом вторичный рынок не теряет популярности. Здесь в лидерах спроса остаются LADA, Mercedes-Benz, Toyota, Chevrolet и Mitsubishi. Самые «ходовые» модели – легенды отечественного автопрома: LADA 2110, LADA 2114 Samara, LADA Priora и даже «семерка». Также сургутяне и жители округа активно выбирали Chevrolet Lacetti. Средняя стоимость подержанного авто в Югре в августе составила 1,23 млн рублей.