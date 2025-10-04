16+
​С 1 октября детям в Югре запретили гулять после 22:00

В Югре для несовершеннолетних начал действовать зимний комендантский час

​С 1 октября детям в Югре запретили гулять после 22:00
Фото: freepik.com

С 1 октября в Югре действует зимний комендантский час: детям до 16 лет запрещено находиться вне дома без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00 следующего дня. Этот режим будет действовать до 30 апреля, включая праздничные дни.

В летний период, с 1 мая по 30 сентября, ограничения смягчаются – подросткам разрешено гулять до 23:00.

За нарушение правил родителей могут оштрафовать на 500 рублей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. При повторном нарушении семье грозит постановка на учет.


Сегодня в 10:53, просмотров: 168, комментариев: 0
