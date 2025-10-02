АО «Транснефть – Сибирь» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») ввело в эксплуатацию новую котельную мощностью 6 МВт с возможностью работы на газообразном и жидком топливе для обеспечения теплоснабжения линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Урьевская» Сургутского управления магистральных нефтепроводов.

Возведение нового объекта началось в июне 2024 г. Цель – замена технически устаревшей котельной. В рамках реализации проекта выполнено строительство автоматизированной блочной-модульной котельной полной заводской готовности производства АО «Транснефть – Дружба» с системой водоподготовки, двумя резервуарами для хранения топлива, прожекторной мачтой. Произведен монтаж тепловых сетей, водопровода, топливопровода и топливной системы, сетей канализации.

В здании котельной применяются жаротрубные водогрейные котлы российского производства мощностью 3 МВт каждый (основной и резервный) с водяными экономайзерами, позволяющими повысить КПД котлоагрегатов за счет использования теплоты уходящих дымовых газов, разработанными и изготовленными АО «Транснефть – Дружба». Каждый котел оснащен автоматизированной комбинированной газомазутной горелкой, обеспечивающей высокий КПД (до 94%) и экономию топлива на низких нагрузках за счет применения модулируемой системы управления, разработанной и изготовленной в рамках импортозамещения компанией ПАО «Транснефть». Управление режимом работы котельной организовано автоматически, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с выдачей аварийных сигналов на диспетчерский пульт.

Котельная позволяет снизить эксплуатационные затраты: сэкономить до 15% на топливе и электроэнергии. Помимо этого, тепловая изоляция трубопроводов и газоходов исключает излишние потери тепла, а естественная система вентиляции и воздушная система отопления позволяют максимально эффективно использовать теплоизбытки.

Проект реализован в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. С вводом в эксплуатацию новой котельной на ЛПДС «Урьевская» обеспечено повышение энергетической эффективности и экологической безопасности производственного объекта благодаря возможности работы котлов в большом диапазоне изменения нагрузок, уменьшения расхода электроэнергии и топлива, увеличения межремонтного периода.