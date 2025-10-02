​Из Югры за нарушение законов выдворено более 150 иностранных граждан

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается работа по обеспечению соблюдения миграционного законодательства. Как сообщили в управлении МВД России по Югре, после прекращения действия указа Президента РФ от 30 декабря 2024 года № 1126, который устанавливал временные меры по урегулированию правового положения иностранцев, с территории округа выдворено более 150 мигрантов.

В настоящее время в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Сургуту находятся около 180 человек, в отношении которых уже вынесены решения о выдворении за пределы Российской Федерации.

Совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Югре полицейские регулярно проводят мероприятия по контролю и выдворению нарушителей миграционного законодательства. Только 2 октября текущего года с территории округа в страны гражданской принадлежности было отправлено порядка 70 иностранных граждан.

В МВД подчеркнули, что работа в этом направлении носит системный характер и будет продолжена, чтобы обеспечить законность пребывания иностранцев на территории Югры и снизить число правонарушений, связанных с миграционной сферой.