В Югре будут расследовать дело о нападении на полицейских

Согласно данным СМИ, в Нефтеюганске двум мужчинам, применившим физическую силу в отношении сотрудников полиции, был вынесен приговор. Несмотря на характер противоправных действий, суд назначил им наказание в виде штрафа, что вызвало общественный резонанс и обсуждения в СМИ и социальных сетях.

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту было расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину представить доклад о результатах расследования и доказательственной базе по делу. Ведомство намерено внимательно изучить обстоятельства происшествия и ход судебного разбирательства.

Рассмотрение материалов и доклад руководителя регионального управления СКР станут основанием для последующей оценки действий следствия и вынесенного судом решения.