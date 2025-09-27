16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6118   EUR  97,6823  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югру пришли первые заморозки: впереди снег с дождем и сильный ветер

В эти выходные в Югре похолодает до -8 °C

​В Югру пришли первые заморозки: впереди снег с дождем и сильный ветер
Фото: ru.freepik.com

Холодная осень все увереннее приходит в Югру – уже в выходные регион накроют первые заморозки и порывистый ветер. Об этом сообщили синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В субботу, 27 сентября, в округе переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью -1…-6 °C (в Кондинском районе до +5 °C), днем +1…+6 °C. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В воскресенье и понедельник, 28-29 сентября, погода станет малооблачной, без существенных осадков. Ночью морозы усилятся до -3…-8 °C, днем +3…+8 °C. Ветер северный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, днем 29 сентября местами порывы до 13 м/с.

В Сургуте в субботу ночью и утром -2 °C, днем до +2 °C. В воскресенье ночью -3 °C, днем +3 °C, вечером -1 °C. А в понедельник синоптики обещают контрастную погоду: ночью -3 °C, днем до +5 °C, а к вечеру +3 °C, облачно, небольшой снег с дождем.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:10, просмотров: 240, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Повышение НДС – все нюансы 635
  2. Если возвращать в общественный оборот Аврору, то нужно параллельно решить вопрос с соседним зданием 632
  3. ​В России стартовала акция «Храня традиции предков» 590
  4. ​Форум «УТРО-2025» в Тюмени объединил молодежь из разных регионов России 523
  5. ​В Тюменском межвузовском кампусе разместят 15 современных лабораторий 507
  6. ​Доля государства в системообразующем банке может составить 50,03% 466
  7. ​В Тюмени открылся новый логистический центр федеральной сети 456
  8. ​Сургут выходит на финиш дорожного сезона: 70% работ уже завершено 314
  9. ​Новый iPhone 17 вышел – старые подешевели: в Югре цены рухнули на треть 247
  10. ​В Югру пришли первые заморозки: впереди снег с дождем и сильный ветер 240
  1. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 2918
  2. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2482
  3. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2435
  4. ​Комедия с интригой 2306
  5. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 2076
  6. ​В Югре арестовали тренера за непристойную переписку с воспитанницей 1818
  7. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 1786
  8. ​В Москве завершился международный конкурс «Интервидение». Победу одержал Вьетнам 1735
  9. Сургутские депутаты предложили дать «Авроре» еще один шанс — при помощи молодежной палаты 1690
  10. ​В Екатеринбурге задержали бизнесмена Алексея Боброва и его соратницу Татьяну Черных 1680
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 8027
  2. ​Опасные интернет-тренды 7338
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 7077
  4. Честная пятидневка 6682
  5. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6188
  6. ​Дикая Бара 5537
  7. С шашкой – за парту 5102
  8. ​Радость победы и горечь потерь 5018
  9. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4851
  10. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3890

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика