В ХМАО снизилось число пожаров, но выросла смертность

В Югре подвели итоги пожаров за восемь месяцев 2025 года. С января по август в округе произошло 1 253 возгорания. Погибли 31 человек, среди них трое детей. Еще 44 человека получили травмы. Ущерб составил почти 99 миллионов рублей, сообщили в МЧС России по ХМАО.

По сравнению с прошлым годом пожаров стало меньше на 9%, но погибших, наоборот, больше − почти на 15%. Особенно тревожно, что число погибших детей также выросло вдвое.

Больше половины всех возгораний − 51,9% − произошли в жилом секторе. Чаще всего горели дома (297 случаев), также зафиксированы пожары в банях и саунах (20,6%) и садовых домах (16,7%). Еще 11,6% пожаров пришлись на транспорт, 16,7% − на открытые территории.

Главные причины возгораний в жилье − нарушения при эксплуатации электрооборудования (53,6%), неосторожное обращение с огнем (22,6%) и неисправные печи и дымоходы (14,3%).

Огнеборцы напоминают: не перегружайте электросети, проверяйте исправность проводки, печей и дымоходов, не оставляйте детей без присмотра и отключайте приборы, уходя из дома. Установите пожарный извещатель и храните подальше от тепла легковоспламеняющиеся предметы. В экстренной ситуации звоните по номерам 101 или 112.