Семь регионов сменили сенаторов, но Наталья Комарова продолжит представлять Югру в Совфеде

Семь регионов, где в сентябре прошли выборы губернаторов, сменят своих представителей в Совете Федерации, подсчитал РБК. Однако сенатор от Югры Наталья Комарова, по всей видимости, сохранит свой пост в верхней палате парламента.

Изменения коснулись:

− Курской области − сенатором стала олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова. Она сменила Алексея Кондратьева, который теперь будет представлять Тамбовскую область.

− Республики Коми − сенатор Ольга Епифанова уступила место Владимиру Джабарову, который ранее представлял Еврейскую автономную область.

− Еврейской автономной области − новым сенатором стала замминистра здравоохранения Наталья Хорова, она заняла кресло Джабарова.

− Пермского края − после 13 лет работы сенатор Андрей Климов не был переназначен. Его место занял первый вице-спикер заксобрания края Вячеслав Григорьев.

− Татарстана − вместо Александра Терентьева сенатором стал Тимур Нагуманов, бывший глава Альметьевска.

− Новгородской области − новым сенатором назначен бывший министр транспорта Евгений Дитрих, ранее возглавлявший Государственную транспортную лизинговую компанию. Он сменил экс-губернатора Сергея Митина.

− Тамбовской области − интересы региона теперь будет представлять Алексей Кондратьев, ранее работавший сенатором от Курской области.

В остальных регионах, где проходили выборы глав, действующие сенаторы сохранили свои позиции.

Напоминаем, бывший губернатор Югры Наталья Комарова официально приступила к исполнению обязанностей в качестве сенатора Совета Федерации в 2024 году. Позже ее назначили первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.