В СурГУ состоялся форум «Студтуризм УФО — 2025»

В Сургутском государственном университете завершился форум «Студтуризм УФО – 2025», который собрал студентов, преподавателей вузов, госслужащих и представителей туристической отрасли со всего Уральского федерального округа. Мероприятие прошло по инициативе департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России и стало частью федеральной программы «Студтуризм».

Форум объединил работу сразу по трём направлениям – «Научно-популярный туризм», «Молодежный и студенческий туризм» и «Активный туризм». Организаторы постарались создать атмосферу, отражающую специфику Югры: гостей встречали ростовые куклы и представители народа ханты, угощавшие кедровыми орехами и брусникой, дарившие открытки и кедровые шишки как символ округа. Открытие форума сопровождалось ударом в большой бубен и запуском бумажных самолетиков, символизирующих стремление к новым горизонтам.

Первый день работы форума начался с панельной дискуссии «Экосистема развития молодежного туризма в России. Новые драйверы повышения туристской привлекательности регионов». В обсуждениях приняли участие представители Минобрнауки, администрации Сургута, Фонда научно-технологического развития Югры, преподаватели и эксперты ведущих вузов страны. Затем состоялись секции по трём направлениям форума, где обсуждались перспективы создания студенческих туристических клубов, тренды и вызовы отрасли, работа Ассоциации развития молодежного активного туризма.

В рамках проектных мастерских участники разрабатывали концепции развития научно-популярного туризма в регионах, анализировали объекты и маршруты, формировали карты партнёров. Особое внимание уделялось долгосрочному сотрудничеству вузов и туристических организаций, а также включению в движение молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Доцент Российского государственного университета туризма и сервиса Александра Афанасьева отметила: «Популярность научно-популярного туризма сегодня обусловлена огромным научно-технологическим потенциалом России и растущим интересом молодежи. Важно формировать у студентов привычку путешествовать по своей стране».

Второй день форума включал выездные экскурсии и практикумы. Участники посетили Сургутский ботанический сад, Симуляционно-тренинговый аккредитационный центр, Центр югорской археологии и этнографии, а также выставку промышленной техники на базе предприятия «ТРОМ-8». Для гостей был организован этнографический и гастрономический тур в туристическом комплексе «Валикас».

Не остались без внимания темы грантовой поддержки студенческих инициатив и продвижения активного туризма через социальные сети. В ходе работы акселерационной программы «Повышение туристской конкурентоспособности регионов в сегменте молодежного и научно-популярного туризма» команды готовили проекты «дорожных карт» по развитию туризма в своих регионах. Команда Сургутского государственного педагогического университета представила концепцию развития научно-популярного туризма в Югре до 2030 года.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации развития молодежного активного туризма Данико Муслимов подвёл итоги направления «Активный туризм»: «На протяжении двух дней мы провели порядка пяти секций, пообщались с другими участниками форума и местными жителями, узнали много нового, а также поделились нашим опытом. Планируем развивать активный туризм в Уральском федеральном округе».

Завершился форум отчетной конференцией слушателей программы повышения квалификации. Все участники получили удостоверения установленного образца. Студентка Нижневартовского государственного университета Лилиана Пагубина поделилась, что в её вузе пока нет направления «туризм» или туристического клуба, поэтому форум стал особенно полезным: «Я узнала, как можно присоединиться к движению студенческого туризма. Если у нас появится турклуб, обязательно в него вступлю».

Напомним, что форум «Студтуризм УФО – 2025» стал частью федеральной программы «Студтуризм», запущенной в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина. В ней участвуют 257 университетов из 85 регионов страны. Программа ориентирована на стимулирование внутреннего и международного туризма, обмен научным и практическим опытом между студентами и молодыми специалистами, а также на повышение доступности научной инфраструктуры.