В Югре завершен капремонт дороги от Стрежевого до Нижневартовска

Глава города Стрежевого Валерий Дениченко от имени жителей выразил благодарность Управлению автомобильных дорог ХМАО-Югры и губернатору округа Руслану Кухаруку за капитальный ремонт участка дороги от моста через реку Вах до границы с Томской областью.

«Для нас это «Дорога жизни. Мы постоянно ездим по ней в Нижневартовск: в аэропорт, на ж/д вокзал, в больницы, в торговые центры и просто погулять по городу. Хотя ремонт еще не завершен, но уже сейчас проехать можно безопасно и комфортно! Спасибо!», — отметил Валерий Дениченко.

Эта трасса имеет важнейшее значение для жителей Стрежевого. Она связывает город с крупнейшим транспортным узлом региона — Нижневартовском, обеспечивая доступ к медицинской, социальной и торговой инфраструктуре соседнего муниципалитета.

Капитальный ремонт дороги проводится в рамках программы развития транспортной сети Югры. Работы продолжаются, однако уже сегодня автолюбители отмечают улучшение качества покрытия и повышение безопасности движения.