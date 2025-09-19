Губернатор Югры начал рабочую поездку в Нефтеюганский район

В Салыме и Куть-Яхе прошла рабочая поездка губернатора Югры Руслана Кухарука, в ходе которой он вместе с главой Нефтеюганского района Аллой Бочко осмотрел реализованные проекты благоустройства и обсудил планы по развитию территорий.

В Салыме губернатор начал работу с посещения рекреационно-досуговой зоны на берегу озера Сырковый Сор. Этот объект археологического наследия был благоустроен в текущем году по инициативе жителей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На территории площадью более 4 тысяч квадратных метров разместили выставочную, культурную, спортивную и пляжную зоны. Пространство уже стало популярным среди местных жителей. В день визита здесь проходил 30-й школьный этнотуристический слет, посвященный 95-летию Югры. Мероприятие объединило около 400 школьников, родителей и педагогов, которые знакомились с культурой коренных жителей округа через участие в конкурсах и испытаниях.

Во время поездки Руслан Кухарук встретился с жительницей Салыма Галиной Потехиной, которая указала на проблемы в работе инженерных сетей. Глава региона лично посетил многоквартирный дом на улице Молодежная и отметил, что, несмотря на оперативное подключение коммунальных служб, ситуация требует системных решений. В следующем году муниципалитет приступит к проектированию канализационно-очистных сооружений мощностью 700 кубометров. Губернатор поручил профильным департаментам проработать включение этого объекта в программу модернизации ЖКХ и взять на контроль расселение дома по улице Молодежная, входящего в адресную программу переселения из аварийного фонда.

В поселке Куть-Ях губернатор посетил парк «Зеленый остров». Ранее эта территория была заболоченной, но благодаря реализации проекта здесь появились пешеходные аллеи, арт-поляны и амфитеатр. В рамках третьего этапа благоустройства планируется создание пруда, который завершит комплексное преображение пространства.

«Куть-Ях посещаю впервые, поэтому решил подробнее познакомиться с территорией поселения. Глава Куть-Яха Лариса Владимировна Жильцова доложила о выполнении программы по расселению аварийного жилья. Во время обхода обратил внимание на аккуратные тротуары, ухоженные дворы и зеленые насаждения. Убежден, порядок и чистота – лучший показатель заботы о людях. Работа команды Куть-Яха заслуживает самой высокой оценки», – отметил Руслан Кухарук.

По словам губернатора, развитие муниципалитетов Югры напрямую зависит от вовлеченности жителей и слаженной работы местных властей. Он подчеркнул, что проекты, инициированные самими жителями, как в Салыме, находят поддержку региона и становятся центрами притяжения для всей территории.