​Делегация Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком принимает участие в TNF-2025 в Тюмени

Югра представляет свой потенциал на форуме TNF-2025

​Делегация Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком принимает участие в TNF-2025 в Тюмени
Фото t.me/ugra_official

В Тюмени проходит промышленно-энергетический форум TNF-2025 — крупнейшая дискуссионная площадка нефтегазовой отрасли России, объединившая ведущих экспертов, представителей бизнеса и органов власти. В работе форума принимает участие делегация Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком.

Ключевым событием форума стала пленарная сессия «Технологическое лидерство: объединяя усилия», в которой участвовал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Участники обсудили перспективы модернизации инфраструктуры, роль межотраслевых альянсов в достижении технологического прорыва и меры государственной поддержки предприятий.

Руслан Кухарук в своём выступлении подчеркнул, что Югра активно участвует в разработке и внедрении передовых решений в нефтегазовой отрасли. Он отметил успешную реализацию федерального проекта по разработке технологий добычи трудноизвлекаемой нефти, который автономный округ вёл совместно с правительством России и компанией «Газпром нефть».

«Проект доказал эффективность комплексного подхода: при объединении федеральных налоговых льгот и региональных преференций даже ранее считавшиеся неперспективными месторождения, включая баженовскую свиту, стали приносить экономический результат и демонстрировать рост добычи углеводородов. Югра и дальше готова выступать полигоном для апробации новейших технологий», — заявил губернатор.

В рамках форума губернатор Югры совместно с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Ямала Дмитрием Артюховым посетили промышленные площадки и ознакомились с новейшими разработками.

Югорская делегация представила инновационные решения, уже используемые в регионе: современное скважинное оборудование и транспорт для труднодоступных территорий.

«Участие Югры в TNF стало традицией. Это возможность находить точки соприкосновения, интересные не только для органов власти, но и для компаний, работающих в Югре, Ямале и Тюменской области. Эти регионы — стратегически важные для обеспечения энергетического суверенитета страны. Сегодня вектор нашего взаимодействия определяется главным отраслевым документом — Энергетической стратегией РФ до 2050 года», — подчеркнул Руслан Кухарук.


Сегодня в 13:10
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

