Двое детей пострадали в ДТП за один день в Югре

Накануне, 17 сентября, в Югре произошло два ДТП с участием детей − травмы получили мальчики семи и десяти лет. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Первая авария случилась днем в Нижневартовске. Женщина за рулем Geely ехала по двору на улице Омская, когда из-за припаркованной машины выбежал ребенок. Водитель не успела затормозить − семилетний мальчик оказался под колесами.

Вечером в Югорске неизвестный водитель ВАЗ сбил 10-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Мальчик пересекал дорогу, не спешившись с велосипеда.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали шесть ДТП, в которых шестеро человек получили травмы.