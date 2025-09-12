Руководство окружного и федерального «Движения первых» собралось в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске прошло заседание Координационного совета по взаимодействию с движением детей и молодежи «Движение первых», которое провёл губернатор Югры Руслан Кухарук. В работе совета также приняли участие председатель Комитета по молодежной политике Государственной Думы РФ Артём Метелев и заместитель председателя правления «Движения первых» Марат Закиров.

Открывая заседание, глава региона отметил, что в столице Югры открылся Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрино», объединивший более 500 лидеров НКО, добровольцев и социальных предпринимателей со всей страны. По словам губернатора, это событие подчеркнуло роль Югры как центра гражданских инициатив и задало высокую планку для дальнейшей работы. Важной частью этой работы является региональное отделение «Движения первых».

«Организация начала деятельность чуть более двух лет назад, но в Югре уже сформирована система движения и реализуются уникальные инициативы. „Движение первых“ – это наша опора, основа для реализации большого количества общегосударственных задач, которые мы транслируем как с федерального и регионального уровней, так и на местах. Мы должны создавать условия, чтобы „Движение первых“ на всех этапах было вовлечено в процесс принятия органами власти решений», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В ходе заседания участники обсудили итоги летней оздоровительной кампании с участием активистов движения, а также реализацию всероссийского волонтёрского проекта «Благо твори». Программа направлена на развитие гражданской ответственности у детей и молодежи, воспитание гордости за страну и стремления к добрым делам. В ней участвуют юные волонтёры от 6 до 25 лет, которые осваивают компетенции в наставничестве и социальном проектировании.

Руководитель департамента проектов социальной направленности «Движения первых» Роман Богатырев отметил, что Югра традиционно демонстрирует высокие показатели реализации программы и одной из первых поддерживает новые социальные инициативы.