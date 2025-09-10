Надежда Алексеева получит мандат депутата Тюменской облдумы

Мандат депутата Тюменской областной думы, принадлежавший скончавшемуся этим летом Андрею Моргуну, передан Надежде Алексеевой. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин на заседании думского комитета по госустройству и местному самоуправлению. В пресс-службе парламента уточнили, что Алексеева принесёт присягу на ближайшем заседании.

Надежда Алексеева родилась в селе Саранпауль Ханты-Мансийского автономного округа. В разные годы она возглавляла местную администрацию, руководила родовой общиной, а также работала депутатом Думы Югры. Сейчас Алексеева занимает пост директора сетевого издания «Ханты Манси Мир», учредителем которого является окружное бюджетное учреждение «Объединённая редакция национальных газет “Ханты ясанг” и “Луима сэрипос”». Она также руководит самой редакцией.

Напомним, Андрей Моргун, представлявший в Думе ХМАО по списку партии «Единая Россия», скончался в возрасте 58 лет. Его мандат был передан следующему кандидату от округа в списке партии.