Прокуратура Югры предупредила о новых способах выманивания денег

Количество звонков от мошенников в Югре продолжает расти. Злоумышленники придумывают правдоподобные «легенды» и оказывают сильное психологическое давление, из-за чего граждане выполняют их команды. Пострадать могут люди любого возраста и социального положения, рассказали в прокуратуре округа.

Многие потерпевшие позже признаются, что действовали словно «под гипнозом».

В прокуратуре напомнили: не существует «безопасных», «резервных» или «специальных» счетов, на которые якобы нужно перевести деньги для защиты.

Жителям округа рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать на телефон приложения по просьбе неизвестных людей.