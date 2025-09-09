Правительство Югры утвердило пакет мер поддержки для тренеров

Правительство Югры утвердило комплекс мер по дополнительной поддержке тренеров-преподавателей государственных учреждений, которые реализуют программы спортивной подготовки для детей и подростков. Решение было принято на еженедельном заседании кабмина под председательством губернатора округа Руслана Кухарука.

Как пояснила директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух, документ разработан во исполнение поручений Президента России, касающихся развития детско-юношеского спорта. Новый комплекс мер направлен на привлечение и закрепление квалифицированных кадров, особенно в отдалённых и труднодоступных районах автономного округа.

В числе утверждённых инициатив:

выплаты при первичном трудоустройстве по профильной специальности;

стимулирующие выплаты за наставничество;

поощрение тренеров, участвовавших не менее двух лет в подготовке спортсменов, добившихся высоких результатов в официальных соревнованиях;

установление процентной северной надбавки с первого дня работы;

возмещение расходов на аренду жилья и другие меры социальной поддержки.

«У нас в государственных учреждениях работают 118 тренеров-преподавателей, а всего по автономному округу – 1233. Данный документ – это важный шаг, который мы предпринимаем для развития детско-юношеского спорта и в целом для развития спорта в регионе», — подчеркнула Софья Конух.