К середине недели в Югре прогнозируют заморозки

Жителям Югры стоит приготовиться к похолоданию – в ночь на четверг, 11 сентября, в некоторых районах округа ожидаются заморозки до -2 °C. Об этом сообщают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

По прогнозу, 10 сентября будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9, днем – от +11 до +16 градусов.

В ночь на 11 сентября температура местами опустится до отрицательных значений – до -2 градусов. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер усилится до 13 м/с, а дневные температуры будут держаться в пределах +9…+14 °C.

В Сургуте всю среду будет дождь – от утра до вечера, говорится в прогнозе gismeteo. Температура – около +10…+11 градусов. В четверг осадков не будет, но станет ощутимо прохладнее: ночью +7, днем +10, а к вечеру похолодает до +5.

Зато пятница обещает быть солнечной: ночью +3, днем – до +13, без дождей и с легким ветром.