В Югре за день под колеса автомобилей попали пожилые пешеходы

Сразу два наезда на пешеходов произошли 8 сентября в Югре – оба пострадавших оказались пожилыми людьми. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В Сургуте около 13:40 водитель Toyota не уступил дорогу 69-летнему мужчине на нерегулируемом переходе.

А в Нижневартовске, примерно в 16:10, 18-летний водитель на той же марке машины сбил 76-летнюю женщину. ДТП случилось во дворе, когда парень ехал задним ходом.

В результате пешеходы получили травмы.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировало два ДТП, в которых двое человек получили травмы. Сотрудники ГАИ также задержали 10 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлекли 114 водителей и 19 – за нарушение правил перевозки детей.