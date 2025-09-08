Каждая третья компания в ХМАО следит за резюме своих сотрудников

Почти 40% компаний в ХМАО отслеживают резюме своих действующих сотрудников на сайтах по поиску работы. При этом 29% организаций сообщили, что давно используют такую практику. Ещё 10% начали следить за «цифровым следом» персонала совсем недавно. Не делают этого 47% компаний, рассказали в сервисе SuperJob.

«Чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом сотрудников. Среди малых предприятий со штатной численностью до 100 человек мониторинг появления резюме работников на рекрутинговых сайтах осуществляют 32%, в среднем и крупном бизнесе — 56 и 51% соответственно», − говорится в результатах опроса.

Наиболее активно к этому инструменту прибегают в сферах, где высокая конкуренция за квалифицированных сотрудников. В IT-секторе мониторинг ведут 60% компаний, в банковской сфере − 52%, в продажах − 48%, в промышленности − 43%, в строительстве − 40%.

Наименьшую активность в этом вопросе показывают представители гостиничного и ресторанного бизнеса (HoReCa) − всего 23%, медицины и логистики − по 28%, сферы услуг − 31%.

