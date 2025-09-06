Сургутская транспортная прокуратура нашла нарушения сразу в четырех аэропортах округа

Пассажирам аэропортов в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Когалыме предлагали еду с истекшим сроком годности, без маркировки и документов о качестве. Об этом сообщила Сургутская транспортная прокуратура по итогам своей проверки.

«В ходе выездных проверок установлены факты реализации немаркированной питьевой бутилированной воды зарегистрированной в системе «Честный Знак» у сторонних юридических лиц, реализация пассажирам просроченной пищевой продукции, в том числе без маркировки и документов подтверждающих ее качество, нарушения температурного режима при хранении продуктов питания, отсутствие медицинских книжек у продавцов торговых точек, либо сведений об обязательной вакцинации», – передает Уральская транспортная прокуратура.

Нарушения нашли у таких компаний, как АО «Аэропорт Сургут», АО «Юграавиа», АО «Аэропорт Когалым» и ООО «ЮграАэроФуд». В их адрес прокуратура направила официальные представления. Опасные продукты и вода были изъяты из продажи, а в отношении ответственных лиц возбуждены административные дела.

Материалы уже направлены в Роспотребнадзор, а ход разбирательства взят на контроль.