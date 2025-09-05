Югра присоединится к первому в России спортивному диктанту

Югра примет участие в первом в России спортивном диктанте, который пройдёт 5 октября на площадках по всей стране и в онлайн-формате. Мероприятие направлено на повышение спортивной грамотности, популяризацию физической культуры и здорового образа жизни.

Чтобы стать участником диктанта, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте sportdiktant.ru. В анкете нужно указать ФИО, дату рождения, регион проживания, электронную почту и номер телефона. После отправки данных система присвоит ID участника, который позволит войти в личный кабинет. Там можно выбрать удобную площадку и ознакомиться с образовательными материалами по теме спорта и ЗОЖ, которые помогут подготовиться к тестированию.

В Югре уже зарегистрировано более 70 площадок для очного участия. Ожидается, что к спортивному диктанту присоединятся свыше двух тысяч жителей округа.

Организаторы подчёркивают, что проект станет важным шагом в развитии культуры здоровья и регулярных занятий спортом среди россиян.