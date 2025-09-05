В Югре опровергли заявления Сергея Миронова о росте этнической преступности в округе

Председатель партии «Справедливая Россия − За правду» Сергей Миронов заявил о якобы резком росте преступности среди мигрантов в ХМАО и «параличе власти» в регионе. Однако в местном УМВД предоставили официальные данные, которые опровергают эту информацию.

«В последнее время приходит много сообщений о мигрантском беспределе в ХМАО. Но может, это все происки врагов, самопиар политиков и общественников, безответственные вопли дилетантов? Обратимся к официальной статистике о результатах деятельности регионально УМВД по линии миграции за семь месяцев 2025 года. Оказывается, если за весь прошлый год число преступлений, совершенных мигрантами в регионе, выросло на 6%, то за семь месяцев 2025-го – больше чем в полтора раза!» − высказался парламентарий.

Но, как пояснили в полиции, самих мигрантов, нарушивших закон, стало меньше − 165 человек против 221 год назад. Просто по некоторым делам оказалось больше эпизодов, в основном − связанных с наркотиками.

«Вместе с тем, в связи с множественностью установленных эпизодов сбыта наркотических средств увеличилось учитываемое количество преступлений, совершенных иностранными гражданами: их доля в общем числе преступлений, совершаемых на территории региона, выросла с 0,9% в 2024 году до 1,9% в 2025 году. Указанный рост связан с проведением целенаправленных оперативных мероприятий по перекрытию каналов наркоторговли и не является проявлением «этнического беспредела». В общей структуре преступности в автономном округе доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, остаётся менее 2%», − передали в пресс-службе правительства Югры.

Вот что еще показывает статистика:

на 14,9% меньше мигрантов стоит на учете;

разрешений на временное проживание выдано меньше на 40%;

в четыре раза больше нелегалов было выявлено (1 377 человек за 8 месяцев);

число трудовых патентов, аннулированных из-за нарушений, выросло более чем в четыре раза.

Интересно, что налоги от мигрантов при этом выросли − почти на треть. В 2025 году Югра получила от них более 1,6 млрд рублей.

«Таким образом, официальные данные опровергают утверждения о «разгуле этнической преступности» и «неспособности региональной власти контролировать ситуацию». Органы государственной власти и правоохранительные структуры Югры последовательно обеспечивают соблюдение законодательства, принимают необходимые меры по пресечению нарушений и защите прав граждан», − заверили в окружном правительстве.