В Югре проводится онлайн-голосование о времени рейса в столицу Тюменской области

В Югре запущено голосование по изменению времени вылета авиарейсов на маршруте Ханты-Мансийск – Тюмень. Инициатором опроса выступил департамент дорожного хозяйства и транспорта округа, а проводится он на Платформе обратной связи.

Жителям региона предлагают выбрать наиболее удобное время отправления, чтобы сделать перелёты комфортнее для всех пассажиров. Принять участие в голосовании можно до 17 сентября 2025 года по ссылке: https://clck.ru/3Nz3qF.

Организаторы подчёркивают, что каждый голос имеет значение: чем больше участников выскажут своё мнение, тем точнее будут учтены интересы пассажиров, регулярно пользующихся данным направлением.

Департамент призывает жителей округа поделиться информацией с друзьями и знакомыми, которые часто совершают перелёты между Ханты-Мансийском и Тюменью. Это позволит сделать региональное авиасообщение более удобным и востребованным.