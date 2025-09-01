16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,4261   EUR  94,3841  

Новости

Больше новостей
Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
Комментировать
0
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

День нефтяника и газовика в этом году в Югре будет приурочен к добыче 13-миллиардной тонны «черного золота»

Югра готовится к главному профессиональному празднику

День нефтяника и газовика в этом году в Югре будет приурочен к добыче 13-миллиардной тонны «черного золота»
Фото siapress.ru

7 сентября в России отметят День работников нефтяной и газовой промышленности – профессиональный праздник геологов и буровиков, проектировщиков и строителей, транспортников, технологов и всех, кто связал свою жизнь с нефтегазовой отраслью. В Югре в честь этой даты пройдут масштабные торжества, которые в этом году приурочены сразу к нескольким значимым событиям: добыче 13-миллиардной тонны нефти в регионе, 65-летию открытия Шаимской нефти и 60-летию открытия Самотлорского месторождения.

Мероприятия стартуют премьерным показом документального фильма «Счастливые 13», посвящённого преодолению исторической вехи – 13-миллиардной тонне углеводородов, добытых в Югре. Съёмки ленты проходили под руководством российского журналиста и телеведущего Сергея Брилёва.

После показа в Ханты-Мансийске на площади Музея геологии, нефти и газа состоится церемония открытия мемориальных плит «Звёзды Югры». Новые имена будут увековечены в честь выдающихся работников отрасли – Владимира Абазарова и Виктора Отта.

Цикл праздничных мероприятий продолжится чествованием победителей ежегодного конкурса «Чёрное золото Югры». Лучшие специалисты нефтегазовой отрасли получат награды в персональных номинациях. В рамках деловой программы пройдёт отраслевое совещание «Перспективы развития нефтяной и газовой отраслей Российской Федерации до 2050 года».

Завершением праздничной программы станет подведение итогов конкурса на звание нефтяной компании года Югры. В числе номинаций – «За социально-экономическое партнёрство», «Самое динамично развивающееся предприятие», «Самая динамично развивающаяся вертикально интегрированная компания», «За сотрудничество с коренным населением», «За эффективность работы с недрами», «Лучший работодатель». Также будут вручены государственные и ведомственные награды.


нравится (0) не нравится (0)
01 сентября в 21:40, просмотров: 258, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дикая Бара 792
  2. С шашкой – за парту 763
  3. ​Радость победы и горечь потерь 740
  4. ​Мама и две дочки пострадали в ДТП на трассе в Югре 421
  5. ​Соцсети, давление и дорогие квартиры: молодежь чувствует себя хуже старших поколений 417
  6. Какой будет ключевая ставка в 2026 году? 417
  7. ​В Югре начался сезон охоты и сбора шишек: что нужно знать 416
  8. В Госдуме готовится законопроект об отмене учебы по субботам 410
  9. Отделение СФР по Югре компенсирует затраты на рабочие места для инвалидов 395
  10. Помните, что от качественных знаний зависит ваше будущее 391
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4206
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4192
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2484
  4. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2299
  5. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2151
  6. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 1831
  7. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1806
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 1789
  9. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1774
  10. ​До конца года в Сургуте появятся 63 новых «теплых» остановки 1701
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7674
  2. ​Единственный в истории Сургута 5469
  3. Оборонные комиссии – в действии 5070
  4. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4598
  5. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4591
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4382
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4219
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4206
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4192
  10. Сургуту нужно больше яркого, необычного, в хорошем смысле провокативного искусства на улицах города 3980

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика