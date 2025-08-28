Омбудсмен России Наталья Москалькова встретилась с губернатором Югры

В Югре состоялась встреча губернатора Руслана Кухарука с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Стороны обсудили совместные направления деятельности и вопросы защиты прав граждан в автономном округе.

Глава региона отметил, что жители Югры доверяют институту уполномоченного как открытому и доступному каналу обратной связи. В свою очередь Татьяна Москалькова выделила Югру среди регионов страны, где полностью ликвидирована очередь на получение жилья для детей-сирот.

Отдельное внимание было уделено поддержке военнослужащих и их семей. В округе действует система оказания юридической, психологической и материальной помощи, а также медицинского сопровождения и реабилитации для бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Москалькова высоко оценила результаты работы Югры в этом направлении.

Руслан Кухарук поблагодарил аппарат уполномоченного по правам человека за работу по обращениям родственников пропавших без вести военнослужащих. Благодаря этой деятельности из украинского плена домой вернулись 34 жителя Югры.

Губернатор также сообщил, что направил в Думу округа кандидатуру Натальи Стребковой для назначения её на новый срок в должности уполномоченного по правам человека в Югре, заручившись поддержкой Татьяны Москальковой.